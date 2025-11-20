Подарок как жест примирения: Волочкова пытается наладить отношения с матерью

Совсем скоро в России отметят День матери — трогательный праздник, который для многих становится поводом не только выразить любовь, но и задуматься о сложности семейных отношений. В преддверии этого дня публичные личности делятся своими историями и планами, и некоторые из этих признаний оказываются особенно откровенными. Известная балерина Анастасия Волочкова в интервью Общественной Службе Новостей рассказала , как собирается поздравить свою маму, несмотря на сохраняющуюся между ними эмоциональную дистанцию.

Артистка призналась, что отношения с самым близким человеком остаются напряженными, но это не отменяет ее желания быть признанной и ценимой. «Моей матери крайне тяжело угодить, — поделилась Волочкова. — У нее непростой характер, и часто она ведет себя не совсем правильно. Но она продолжает оставаться моей мамой, и я всегда буду делать ей подарки». Это противоречие между обидой и дочерним долгом становится центральной темой ее предпраздничного настроения.

По ее словам, в этом году она приготовила не просто традиционные розы, но и специально подобранное украшение — как символ надежды на примирение. «Хочу верить, что мы сможем преодолеть этот разлад и продолжим идти по жизни, не повторяя старых ошибок», — сказала она. Однако за этими словами скрывается и тревога: Волочкова без особого энтузиазма ждет встречи, зная, что ее мать Тамара Волочкова может омрачить даже самый светлый праздник.

