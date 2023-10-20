Подмосковье будет сотрудничать с Континентальной детской хоккейной лигой «Золотая шайба». Соответствующее соглашение с организацией заключило Министерство физической культуры и спорта региона.

Соглашение было подписано в рамках одиннадцатого международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми. Стороны будут взаимодействовать в части организации и проведения всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Подмосковье, а также в части создания условий для занятий хоккеем в регионе.

Как отметил глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, от региона в соревнованиях каждый год принимают участие свыше тысячи детей в составе сорока команд.