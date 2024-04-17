Подмосковье приняло свыше 70 спортсменов и тренеров из Белгородской области

Московская область приняла более семидесяти спортсменов и тренеров из Белгорода. В Подмосковье они возобновят свою тренировочную деятельность.

Встречу с юными спортсменами провели министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, а также руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Как уточнили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области, активисты движения «Здоровое Отечество» взяли под опеку большинство прибывших из Белгородской области спортсменов.

Алексей Перов отметил, что детей и тренеров разместят в Серпухове и Солнечногорске. Там подготовили комфортные комнаты, игровые и спортивные площадки. На базах созданы все условия для тренировок, предусмотрено пятиразовое питание.

Для белгородцев подготовлены обширные спортивная и оздоровительная программы, запланированы товарищеские матчи с подмосковными спортсменами.

​«Также через две недели мы ожидаем делегацию пловцов, их планируем разместить в Жуковском. Ориентировочно ребята проведут у нас две недели, но мы рассматриваем возможность продления на более долгий срок», — сказал министр.

Глава областного Минспорта подчеркнул, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев всегда поддерживает регионы России и оказывает им помощь. Учитывая ситуацию в Белгороде, который находится под обстрелами ВСУ, Московская область не могла остаться в стороне.