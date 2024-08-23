Подмосковье присоединилось к Детскому культурному форуму, который стартовал в Московском Дворце пионеров в столице. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В состав подмосковной делегации вошли ребята из двенадцати образовательных учреждений. Они будут представлять регион в шести творческих направлениях: «Театр и цирк», «Кино и анимация», «Музыка», «Хореография», «Изобразительное искусство», «Литература и журналистика».

К примеру, в кино и анимации Подмосковье представит учащаяся Лицея №8 Электростали Мария Кутьина, а в литературе и журналистике — учащаяся из того же учреждения Юлия Горбачева.

В программе форума — более шестидесяти мероприятий, в том числе мастер-классы, дискуссии, творческие встречи, интерактивные уроки, экскурсии, хакатон.