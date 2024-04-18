Подмосковье присоединится к всероссийской акции «Библионочь»
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Подмосковье присоединится к традиционной всероссийской акции «Библионочь». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году она посвящена семейному чтению.
В библиотеке Сергиева Посада можно будет попробовать блюда, приготовленные по рецептам семей Тютчевых и Энгельгардтов. В Библио-холле в Химках пройдет марафон семейного чтения.
В Центральной библиотеке Дмитрова обустроят семейное гнездо, где проведут тематические викторины и мастер-классы, соревнования по сборке конструктора и дефиле в костюмах.
В Домодедово подведут итоги окружного конкурса «Самая читающая семья», в Губернской библиотеке Королева представят театральную композицию «Обращение к себе», в библиотеке имени поэта И. И. Морозова организуют библиоквартирник.
Возрастное ограничение 6+