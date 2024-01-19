Подмосковье стало лидером по числу заявок экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодежи
Фото: [МИСК МО]
Подмосковье стало лидером в рейтинге регионов по числу заявок экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Экскурсионную программу организует программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие». В общей сложности со всей страны поступило более пяти тысяч заявок, в том числе анкеты 320 специалистов из Подмосковья.
Как рассказала глава МИСК региона Екатерина Швелидзе, на участие в фестивале подали заявки около семи тысяч человек из Подмосковья. Также на мероприятие отправятся девяносто волонтеров.
«У ребят есть огромный опыт в координации крупных мероприятий, и я уверена, что волонтеры Подмосковья достойно представят наш регион», - добавила министр.