Подмосковье стало самым популярным направлением для осенних фототуров

Подмосковье было признано самым популярным направлением у туристов для осенних фотографий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на туроператора «Алеан».

Так, Подмосковье осенью выбирает почти половина российских туристов — 46%. Путешественники отправляются за красивыми фотографиями в многочисленные усадьбы региона, в том числе в «Архангельское» и «Мелихово».

В области хорошо развита инфраструктура для путешественников — открыто множество отелей и гостиниц, глэмпингов и экоотелей в лесопарковых зонах.

Также в топе направлений для осенних фототуров — Горный Алтай, Карелия, Золотое кольцо и Адыгея.