Подмосковье стало самым популярным направлением для осенних фототуров
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье было признано самым популярным направлением у туристов для осенних фотографий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на туроператора «Алеан».
Так, Подмосковье осенью выбирает почти половина российских туристов — 46%. Путешественники отправляются за красивыми фотографиями в многочисленные усадьбы региона, в том числе в «Архангельское» и «Мелихово».
В области хорошо развита инфраструктура для путешественников — открыто множество отелей и гостиниц, глэмпингов и экоотелей в лесопарковых зонах.
Также в топе направлений для осенних фототуров — Горный Алтай, Карелия, Золотое кольцо и Адыгея.