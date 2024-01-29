Подмосковье вошло в число лидеров национального туристического рейтинга

Подмосковье вошло в тройку лидеров национального туристического рейтинга по итогам прошлого года. Список был подготовлен изданием «Отдых в России» и Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для составления рейтинга было проведено исследование статистики, публикаций в средствах массовой информации, комментариев экспертов.

По итогам исследования Подмосковье заняло в списке вторую строчку, уступив только столице. Было отмечено активное развитие туризма в Подмосковье. В регионе проводится множество культурно-массовых мероприятий, которые привлекают и жителей, и гостей. При этом в области проходят различные концерты и выставки, что делает Подмосковье площадкой для духовного обогащения.