Подмосковье вошло в число лидеров в стране по перспективам развития санаториев

Подмосковье стало одним из лидеров в стране по перспективам развития санаториев. Соответствующий рейтинг подготовил сервис «Санатории-России». Подмосковье занимает в нем четвертую строчку.

Рейтинг основан на данных о количестве мест в санаториях субъекта Рф, о наличии на территории природных лечебных ресурсов, о транспортной доступности объекта и других сведениях.

Как отметили в областном Минкультуры и туризма, Подмосковье является привлекательным регионом для инвесторов, реализующих проекты в санаторно-курортной отрасли. Здесь есть и лечебные грязи, и месторождения минеральных вод. Кроме того, в области отдыхает много жителей столицы и соседних регионов.