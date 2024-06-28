Подмосковье вошло в топ-3 регионов по сумме привлеченных средств на реализацию творческих проектов

Подмосковье занимает третье место в списке регионов-лидеров, получивших больше всего средств для реализации своих творческих проектов. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, общий объем поддержки составил 10 миллиардов рублей. Проекты оценивались независимыми экспертами из разных стран по десяти критериям. Первые две строчки заняли Санкт-Петербург и Москва, получившие 1 миллиард 124 миллиона рублей и 1 миллиард 45 миллионов рублей соответственно. А наш регион получил более 200 миллионов рублей на осуществление творческой деятельности.

В этом году на территории Московской области реализован ряд проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Так, в Сергиево-Посадском городском округе в мае прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Также в регионе проходит театральный фестиваль «Фабрика Станиславского», художественным руководителем которого является Народный артист России Сергей Безруков.