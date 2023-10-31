Подмосковная Балашиха стала пилотной площадкой спортивного проекта

В Балашихе стартовал уникальный спортивный проект, который объединил сразу несколько видов спорта.

В рамках Единой школьной спортивной лиги будут проходить соревнования по баскетболу 3×3, волейболу, шахматам и мини-футболу, информирует пресс-служба регионального Минспорта. \

Соревнования начнутся в ноябре. Жеребьевка, прошедшая в Балашихе, распределила команды на два дивизиона — север и юг. турниры будут проходить в течение учебного года. Как отмечает министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, со следующего года планируется запуск лиги уже в масштабах области, чтобы объединить все школы Подмосковья.

Всего в рамках лиги в Балашихе пройдет более 700 матчей.