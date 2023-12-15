Подмосковная баскетболистка удостоилась специального приза чемпионата России 3х3

По информации пресс-службы Минспорта Московской области, в четырех матчах турнира подмосковная спортсменка набрала 40 очков, записала на свой счет 17 подборов и пять передач.

​Отметим, что женская команда «Khimki Power» была сформирована в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки № 5 всего месяц назад. Тем не менее, успешно сыграла в отборочном состязании и впервые приняла участие в основном тандеме чемпионата России по баскетболу 3х3.