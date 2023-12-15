Подмосковная баскетболистка удостоилась специального приза чемпионата России 3х3
Фото: [Российская федерация баскетбола]
Игрок женской команды «Khimki Power» (городской округ Химки) Екатерина Павлова удостоилась индивидуальной награды чемпионата России по баскетболу 3х3 — «Железная воля».
По информации пресс-службы Минспорта Московской области, в четырех матчах турнира подмосковная спортсменка набрала 40 очков, записала на свой счет 17 подборов и пять передач.
Отметим, что женская команда «Khimki Power» была сформирована в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки № 5 всего месяц назад. Тем не менее, успешно сыграла в отборочном состязании и впервые приняла участие в основном тандеме чемпионата России по баскетболу 3х3.