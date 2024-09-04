Подмосковная деревня вошла в Топ-10 населенных пунктов России с самыми забавными названиями

Одна из подмосковных деревень вошла в Топ-10 населенных пунктов и железнодорожных станций России с самыми забавными названиями. Список подготовил популярный сервис по продаже билетов и организации путешествий.

Так, в рейтинг вошла деревня Хомяки, которая расположена в Одинцово. Это самый западный населенный пункт муниципалитета.

К грызунам топоним никакого отношения не имеет: в толковом словаре Владимира Даля хомяками называли лентяев, вялых сонь, неповоротливых людей.