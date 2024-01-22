Подмосковная фехтовальщица победила на первенстве России

Рапиристка Милана Левчук выиграла золотую медаль на первенстве России по фехтованию среди кадетов до 18 лет.

В сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечается, что соревнование проходит в Орле. ​В воскресенье, 21 января, были разыграны медали в личных соревнованиях по рапире среди девушек. Милана Левчук в финале разгромила Серафиму Белоусову из Санкт-Петербурга — 15:5.

​Перспективная рапиристка тренируется в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова, на соревнованиях представляет городской округ Химки и областное Училище олимпийского резерва № 1. Успех Миланы разделяет с ней тренер Елена Жемаева.

Во вторник в Орле пройдут командные соревнования рапиристок.