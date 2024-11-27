Подмосковная гольфистка поднялась с 90-й на 77-ю строчку в мировом рейтинге

Подмосковная спортсменка Наталия Гусева (входит в состав сборной Московской области) заняла седьмое место в турнире CME Group Tour Championship, который прошел во Флориде (США), это позволило ей подняться с 90 строчки мирового рейтинга на 77-ю. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».

В турнире приняли участие 60 лучших гольфисток сезона и разыграли 11 миллионов долларов. В заключительном раунде Гусева вышла на старт с американкой Нелли Кордой (Nelly Korda) и француженкой Селин Бутье (Celine Boutier), в результате она заняла седьмое место. Победу одержала таиландская гольфистка Джино Титикул, она получит четыре миллиона долларов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.