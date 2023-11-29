Подмосковная горнолыжница отличилась на престижных соревнованиях «Серия PRO»
Фото: [Фото: ЦСП ОВС]
Горнолыжница подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Виталина Гирина выиграла серебряную медаль соревнований «Серии PRO».
22-летняя воспитанница Истринской спортшколы «Истина» финишировала второй в слаломе-гиганте, уступив только Юлии Плешковой (Камчатский край). Бронза досталась Анастасии Горностаевой (Москва).
Первые в истории российского горнолыжного спорта профессиональные соревнования «Серия PRO» прошли в Кировске (Мурманская область). Всего состоится четыре этапа. Общий призовой фонд почти 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.