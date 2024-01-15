Подмосковная команда отлично провела первый тур чемпионата России по индорхоккею

Матчи первенства проходили в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Электростальцы победили во всех пяти играх, в том числе основных конкурентов из Казани, Москвы и Екатеринбурга. Всего в чемпионате участвуют шесть коллективов.

Подмосковными индорхоккеистами сделан хороший задел перед вторым, решающим, туром, который в феврале состоится в Электростали. В копилке «Динамо-Электросталь» 15 очков, в то время как ближайший соперник, московский «Восток», отстает на 5 баллов.