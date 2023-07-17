Подмосковная команда из Химок стала чемпионом Первенства России по баскетболу

Этот спортивный коллектив тренируется на базе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 в городском округе Химки. В финале ребята из Подмосковья разгромили соперников из Северной столицы. Состязание прошло в Твери буквально накануне — с 14 по 16 июля.

За «Khimki Power» в Первенстве России по баскетболу сыграли звезды этой команды — Сергей Драковский, Александр Черевко, Владимир Соловьев и Иван Цуканов. А всего в состязании участвовали 18 команд парней и 10 — девушек.

«На турнире выступали две команды Центра спортивной подготовки № 5. Еще одна наша команда «Союз» ранее сыграла с «ЦОП СПб». Она упорно боролась, но все же уступила сопернику со счетом 19:18 и поэтому не смогла пройти дальше. В «Khimki Power» решили постоять не только за себя, но и за товарищей. И сделать это удалось! 10:21 — итоговый результат победного матча над командой из Питера. А еще, приз «Самый ценный игрок» Первенства России U23 достался игроку «Khimki Power» Ивану Цуканову,» — рассказали в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5.

К слову, команду «Khimki Power» собрали в 2019 году и тогда она называлась «Королев». В этом сезоне ее состав «омолодили» — всем игрокам не больше 23 лет.