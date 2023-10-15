Подмосковная команда выиграла международный Кубок Ассоциации студенческого баскетбола

Команда «Khimki Power» стала обладателем международного Кубка Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Отмечается, что в первый игровой день подмосковная команда без труда преодолела групповой этап, а также в ¼ обошла «Красную Пахру» со счётом 21:18. В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского разгромили «YNTYMAK» из Кыргызстана со счетом 18:7.

А в финальной встрече представители Московской области в упорной борьбе оказались сильнее белорусского коллектива «BeST». В основное время победителя выявить не удалось, он был определен лишь по итогам овертайма — 22:20 в пользу «Khimki Power». Решающий бросок со штрафной исполнил Владимир Соловьёв, который был признан самым ценным игроком всего турнира.

​Отмечается также, что сегодня, состоится суперфинал Кубка АСБ 3×3. «Khimki Power» вступят в борьбу со стадии «Last-16».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье в этом году.