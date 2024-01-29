Подмосковная команда завоевала медали на этапе Кубка России по волейболу на снегу

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, уверенно вышла в финал турнира. Однако в решающем матче ее в трех сетах остановил «Локомотив» из Калининграда (2:1). В составе подмосковной команды выступали Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Елизавета Терентьева. Тренирует девушек Наталья Урядова.

Соревнование проходило в столичном Центре пляжных видов спорта «Динамо».