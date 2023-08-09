Подмосковная команда завоевала золото первенства России по гребному спорту

Более 400 спортсменов из 18 регионов в Казани боролись за награды первенства России среди спортсменов до 19 лет по гребному спорту.

В заезде восьмерок с рулевым на дистанции 2 000 метров среди девушек золотые медали достались коллективу Московской области, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. Победительницы намного, более, чем на десять секунд, опередили сборные Санкт-Петербурга и Ростовской области, занявших соответственно второе и третье места.

В составе золотых медалисток выступали Виктория Соловьева, Софья Иванова, Елизавета Литвиненко, Ирина Ульянова, Валерия Леонидова, Валерия Крупина, Лилия Перегородцева, Мария Макарова и Дарья Ковалева.

Ранее сообщалось, что подмосковные пловцы завоевали награды всероссийского турнира «Кубок чемпионов».