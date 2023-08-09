Подмосковные пловцы завоевали награды всероссийского турнира «Кубок чемпионов»

В Кемерове сто сильнейших пловцов страны разыграли приняли участие в соревновании «Кубок чемпионов» с призовым фондом десять миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в копилке команды Московской области оказалось семь наград — две золотые, две серебряные и три бронзовые. Олимпийский триумфатор Токио-2020 Евгений Рылов опередил соперников в заплыве спинистов на 200 метров. Еще одно золото на счету Анны Чернышевой, выигравшей «комплекс» на 400 метров. Отметим, что свою коллекцию наград она также пополнила серебряной медалью на дистанции вдвое короче.

Дважды поднимался на пьедестал почета и серебряный призер Игр- 2020 Иван Гирев, В заплыве на 100-метровке кролем он был вторым, на дистанции 200 метров этим же стилем финишировал третьим. С бронзовыми наградами вернулись домой Александр Андреев (200 метров баттерфляем) и Максим Троценко (50 метров брассом).

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове подготовили насыщенную программу на День физкультурника.