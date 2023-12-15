Подмосковная команда «Istok Robotics» поборется за победу на международном чемпионате

Уже завтра в Москве состоятся заключительные испытания международного чемпионата «Битва роботов». Подмосковье будет представлять команда «Istok Robotics». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что робот Redhorn достойно показал себя на отборочном этапе три месяца назад, где одержал уверенную победу в двух раундах. Этот успех стал возможным благодаря профессионализму и слаженной работе команды-создателя «Istok Robotics».

«Теперь нашего бойца ожидают самые серьезные соперники из России, Индии, Китая, Турции. Желаю удачи и отличных поединков», — прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

Полуфинал-финал «Битвы роботов» пройдет в формате плей-офф. Из 16 команд в следующий блок поединков выйдут 8, далее из 8 команд — 4, а в решающем бою сразятся 2 робота. Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию по ссылке.