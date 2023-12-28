Подмосковная самбистка признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта

Представительница Московской области удостоилась приза в номинации «Лучший спортсмен России в неолимпийских видах спорта», отмечает пресс-служба регионального Минспорта. По словам Карины, она счастлива стать лауреатом престижной премии. Этот успех разделяют с ней тренеры Валерий Нагулин, Алексей Павлов и родители.

В послужном списке спортсменки победы на чемпионатах мира, Европы, России. Отметим, она успешно выступает сразу в нескольких видах единоборств — самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Большую поддержку в тренировочном процессе Карине Черевань оказывает Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области.