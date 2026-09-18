«Воспаление влияет на работу мозга»: кровоточивость десен повышает риск развития деменции

Японские исследователи в течение десяти лет наблюдали за состоянием здоровья почти 1400 взрослых людей. Результаты работы, опубликованные в Journal of Clinical Periodontology , показали, что у участников с выраженной кровоточивостью десен вероятность развития болезни Альцгеймера оказалась на 61% выше, чем у людей с хорошим состоянием полости рта.

В ходе исследования специалисты оценивали несколько признаков воспаления тканей вокруг зубов: кровоточивость, отступление десен от зубов, а также глубину промежутков между зубом и десной. За период наблюдения у людей с наиболее выраженной кровоточивостью десен риск развития деменции был на 56% выше по сравнению с участниками, у которых десны были в лучшем состоянии. Сильное отступление десен ассоциировалось с повышением риска на 59%, а глубокие карманы между зубами и деснами — на 72%.

Ученые предполагают, что обнаруженная связь может объясняться хроническим воспалением. Воспалительные вещества, образующиеся в организме, способны влиять на работу мозга. Кроме того, бактерии из воспаленных тканей полости рта потенциально могут участвовать в повреждении нервной ткани.

Авторы работы подчеркивают, что исследование демонстрирует только корреляцию, а не доказывает, что болезни десен напрямую вызывают деменцию. Тем не менее поддержание здоровья полости рта может быть одним из факторов, который стоит учитывать при профилактике возрастных нарушений мозга.

Ранее сообщалось о том, что кембриджские ученые связали чтение со снижением риска деменции.