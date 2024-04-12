Подмосковная сборная по дзюдо достойно выступила на отборочном турнире на первенстве Европы и мира

Подмосковные дзюдоисты выиграли одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медаль в рамках отборочного турнира на первенство Европы и первенство мира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что международные соревнования памяти Ю.Федорова среди юношей и девушек до 18 лет являлись отбором на первенство Европы и на первенство мира. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в международных стартах.

Всего в соревнованиях приняли участие 42 региона, 8 федеральных округов и 2 города федерального значения. Также на борцовские ковры выходили дзюдоисты из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Награды разыгрались в 17 весовых категориях. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».