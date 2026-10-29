Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова считает, что обстоятельства гибели сына нужно расследовать, пишет aif.ru.

При этом она сомневается, что в случившемся есть криминал. Женщина надеется на полное и честное разбирательство и верит, что работа главы Следственного комитета Росси (СКР) Александра Бастрыкина поможет прояснить ситуацию.

«Если Бастрыкин займется этим серьезно, тогда что‑то прояснится, наверное, окончательно», — сказала Антонина Петровна.

Напомним, Соседов погиб 23 сентября в Нерюнгри. 58-летний член жюри проекта «Суперстар!» приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока».

По официальной версии, смерть журналиста наступила после падения на лестнице в гостинице. Соседова доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, кровоизлиянием и отеком мозга. Шоумен скончался во время операции.

Накануне племянник Соседова Олег Казанцев отправился в Нерюнгри, чтобы разобраться в деталях. Он не исключил криминальный след. Журналисты выявили ряд тревожных моментов.

Так, например, владелец отеля Тамерлан Караваев вскоре после трагедии уехал во Вьетнам, а записи с камер наблюдения в холле исчезли. Более того, персонал гостиницы мешал проводить замеры лестницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Центральный аппарат ведомства запросил у якутских коллег подробный доклад.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались нажиться на горе матери Сергея Соседова.