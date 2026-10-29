Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

aif.ru: мать Сергея Соседова сомневается, что смерть сына связана с криминалом

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова считает, что обстоятельства гибели сына нужно расследовать, пишет aif.ru.

При этом она сомневается, что в случившемся есть криминал. Женщина надеется на полное и честное разбирательство и верит, что работа главы Следственного комитета Росси (СКР) Александра Бастрыкина поможет прояснить ситуацию.

«Если Бастрыкин займется этим серьезно, тогда что‑то прояснится, наверное, окончательно», — сказала Антонина Петровна.

Напомним, Соседов погиб 23 сентября в Нерюнгри. 58-летний член жюри проекта «Суперстар!» приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока».

По официальной версии, смерть журналиста наступила после падения на лестнице в гостинице. Соседова доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, кровоизлиянием и отеком мозга. Шоумен скончался во время операции.

Накануне племянник Соседова Олег Казанцев отправился в Нерюнгри, чтобы разобраться в деталях. Он не исключил криминальный след. Журналисты выявили ряд тревожных моментов.

Так, например, владелец отеля Тамерлан Караваев вскоре после трагедии уехал во Вьетнам, а записи с камер наблюдения в холле исчезли. Более того, персонал гостиницы мешал проводить замеры лестницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Центральный аппарат ведомства запросил у якутских коллег подробный доклад.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались нажиться на горе матери Сергея Соседова.

Актуально

Читайте также

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Лазарев пустил слезу после пятого концерта подряд

Лазарев пустил слезу после пятого концерта подряд

Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия

Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

Стало известно, кем в будущем хочет стать семилетний принц Луи

Стало известно, кем в будущем хочет стать семилетний принц Луи

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

Матч «Карабах» — «Нефтчи» омрачен беспорядками: начались массовые задержания

Матч «Карабах» — «Нефтчи» омрачен беспорядками: начались массовые задержания

Добавьте mosregtoday.ru в избранное