Открытка из 1984 года: житель Турции ищет семью из Балашихи, чтобы вернуть семейную реликвию

Удивительная история, связавшая Турцию и Подмосковье, будоражит жителей Балашихи. Ее отправная точка — рынок в турецком Денизли, где местный житель наткнулся на старую открытку. Почтовая карточка была отправлена в 1984 году из Пермского края в Балашиху — и теперь мужчина хочет вернуть ее семье адресата. Случай активно обсуждают в городских сообществах, а издание REGIONS постарался собрать все подробности.

Фото: [ личный архив Хусейна Чомака ]

«В одном из местных антикварных магазинов я случайно нашел старую советскую открытку, отправленную 12 апреля 1984 года из Пермской области. Открытка адресована в Балашиху Басыровой Надежде Васильевне. В тексте поздравления также упоминается Т. Слава, а отправили ее Ира и Миша. Мне бы очень хотелось найти саму Надежду Васильевну или ее родственников (детей, внуков), чтобы вернуть эту открытку семье в качестве теплого воспоминания и памятного сувенира», — написал обладатель находки.

Как родилась идея поисков

Осознав ценность находки, покупатель решил не оставлять открытку как рядовой сувенир, а попытаться разыскать ее получателей. Для этого он обратился к аудитории подмосковных пабликов. Поскольку свободно писать на русском ему непросто, формулировку сообщения помогла подготовить нейросеть. Реакция оказалась неожиданно масштабной: пост разлетелся по соцсетям, собрав множество репостов. Жители Балашихи восприняли миссию как по-настоящему важное дело.

«Мне интересны истории, скрывающиеся за обычными вещами. Например, несколько лет назад в букинистическом магазине я приобрел экземпляр журнала „Hayat“ („Жизнь“) — кажется, еще 1960-х годов. Внутри был раздел, куда семьи присылали фотографии своих детей. Тем детям сегодня уже за 60. Я потратил на это много времени: искал каждое имя и фамилию в сетях. Используя данные как зацепки, я пытался найти этих людей, чтобы передать им снимки, сделанные много лет назад. И у меня получилось», — рассказал Хусейн.

Издание REGIONS тоже включилось в поиски Надежды Басыровой и ее близких. Специальный корреспондент издания в Турции Нергиз Улу поговорила с автором публикации.

«Иногда я чувствую себя искателем сокровищ, иногда — детективом. Имя, дата, подпись или выцветший адрес становятся зацепками. Самое ценное для меня — момент, когда давнее воспоминание возвращается к своему владельцу», — рассказывает Хусейн.

Им оказался Хусейн Чомак из Денизли. Для него возвращение семейных реликвий — не случайный порыв, а многолетнее занятие. Мужчина целенаправленно помогает людям обрести вещи, имеющие личную и эмоциональную ценность.

По признанию Хусейна, такие моменты почти всегда сопровождаются сильными переживаниями: бывает, что человек впервые видит себя на старых фото или держит в руках предмет, о котором давно забыл. С рядом людей, которым он помог, у Хусейна со временем сложились дружеские отношения.

«Ведь сокровище, которое я ищу в магазинах, — это вовсе не золото и не драгоценности. Мое сокровище — это тот самый миг, когда воспоминание, утраченное много лет назад, наконец возвращается к своему владельцу», — делится Хусейн.

Ранее сообщалось, что с начала осени в лесах Подмосковья заблудились почти 250 человек.