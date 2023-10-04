Подмосковная сборная завоевала более шестидесяти медалей на Чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо МФТ
Сборная Московской области завоевала 65 медалей на Чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа (ЦФО) по тхэквондо МФТ, которые прошли в Воронеже.
В состязаниях приняли участие более 800 спортсменов из 11 регионов России, а также Белоруссии. Подмосковье представляли 80 спортсменов из Балашихи, Реутова, Королева, Люберец, Электростали и других городов.
«Все ребята выложились «на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут. Желаю спортсменам дальнейшего развития и победы на главном турнире страны — Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре», — сказал президент федерации тхэквондо МФТ региона Александр Дмитриевич Менчук.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.