Подмосковная сборная завоевала более шестидесяти медалей на Чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо МФТ

«Все ребята выложились «на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут. Желаю спортсменам дальнейшего развития и победы на главном турнире страны — Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре», — сказал президент федерации тхэквондо МФТ региона Александр Дмитриевич Менчук.