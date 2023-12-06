Подмосковная шахматистка стала обладательницей «бронзы» на любительском чемпионате мира

Мастер ФИДЕ, член сборной Подмосковья из городского округа Орехово-Зуево Александра Лукина заняла третье место среди женщин на чемпионате мира по шахматам среди любителей. Об этом сообщили в областном Минспорте.

«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошел на самом высоком уровне, партии транслировались онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу. Я с удовольствием посмотрела Маскат», — отметила шахматистка.

В ведомстве отметили, что в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, которые представляли 64 страны мира. Они проходили в столице государства Оман, городе Маскат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.