Подмосковная спортсменка планирует организовать забег в Донецке

Пенсионерка из подмосковного Реутова Людмила Колобанова выступила с инициативой о проведении забега в Донецке. Женщине 79 лет и она активно принимает участие в марафонах по всему миру.

Как сообщает интернет-издание «Реут», неделю назад Колобанова пробежала полумарафон «Лужники» в столице, в котором приняли участие шесть с половиной тысяч человек. Она является единственной в мире спортсменкой, завоевавшей титул десятикратного мастера по свердлинным дистанциям.

Недавно пенсионерка выступила в прямом эфире с инициативой о проведении забега в Донецке с целью поддержки Донбасса.

«Меня поддержали губернатор Московской области, глава нашего города Станислав Анатольевич, городской Фонд социальной поддержки. А самое главное – простые люди, пенсионеры звонили со словами поддержки. Мы дадим вам деньги. Мы вам поможем. Местные депутаты тоже поддержали», - рассказала Колобанова.

В ближайшие выходные спортсменка примет участие в юбилейном десятом Ярославском полумарафоне. В его рамках она пробежит 21,1 километра.