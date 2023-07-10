Подмосковная спортсменка установила рекорд России в беге с препятствиями

Бегунья Екатерина Ивонина стала героиней Всероссийского мемориала Георгия Нечеухина, который состоялся в Челябинске. 29-летняя представительница областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта на дистанции 2000 метров с препятствиями показала время 5 минут 56.83 секунды. Это — новый рекорд страны.

Екатерина, отметим, намного побила свое же достижение годичной давности (6:03.16). Сделана отличная заявка на победу в чемпионате России-2023, местом проведения которого в августе станет ставший для спортсменки счастливым Челябинск.

Золото на Мемориале Нечеухина завоевал также товарищ Ивониной по сборной Московской области шестовик Никита Моргунов. Ему покорилась планка на высоте 5 м 75 см.

Отличились подмосковные легкоатлеты и в Брянске на Всероссийских соревнованиях памяти Евгения Синяева. Здесь на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались метательница молота Елизавета Царева, бегуны на 400 метров Максим и Екатерина Федяевы.

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