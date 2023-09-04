Подмосковная спортсменка выиграла чемпионат мира в Турции

В Турции проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Лучший результат в преодолении полосы препятствий у женщин показала представительница Московской области в составе российской команды Мария Катасева.

Нашу сборную представляют мужской коллектив и женский по десять спортсменов в каждом. Всего за награды борются команды 20 стран. Помимо полосы препятствий, участникам предстоит проявить себя в подъеме по штурмовой лестнице, в пожарной эстафете и боевом развертывании. Благодаря победе дебютантке чемпионата мира Марии Катасевой россияне захватили лидерство в общекомандном зачете.