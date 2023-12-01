Подмосковная спортсменка выиграла чемпионат России по кикбоксингу

Подмосковная спортсменка Юлия Куценко одержала победу на чемпионате России по кикбоксингу, который состоялся в Перми.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, в весовой категории до 65 килограммов финальный бой в дисциплине «лоу-кик» подмосковная спортсменка выиграла у москвички Анталии Элехайзер. Таким образом, Юлия пополнила свою коллекцию наград еще одним золотом. Ранее она становилась обладательницей Кубка мира и несколько раз завоевывала титулы чемпионки страны.

Юлия Куценко представляет на соревнованиях городской округ Истра и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.