Подмосковная спортсменка выиграла всероссийские соревнования по фехтованию

Как информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, в полуфинале 18-летняя спортсменка обыграла Карину Давлетханову из Башкортостана (15:13), а в матче за золото одолела Анастасию Таратунскую из Санкт-Петербурга (15:10). Отметим, что тренирует Айлу мама Елена Жемаева, которая в бытность спортсменкой была чемпионкой мира по фехтованию на саблях. Отец, - Ильгар Мамедов, - двукратный олимпийский чемпион в командном турнире рапиристов, возглавляет Федерацию фехтования России.

Во всероссийском женском рейтинг-листе подмосковная рапиристка делит после двух зачетных стартов второе место с другой подмосковной спортсменкой Миланой Левчук. Возглавляет список Полина Волобуева из Курска.

Всероссийские соревнования проходили в химкинском «Центре фехтования Ильгара Мамедова».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что лучшие спортшколы Московской области получат гранты.