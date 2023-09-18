Подмосковное Фрязино приглашает любителей бега на традиционный кросс
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Спортивная школа «Олимп» приглашает во вторник на традиционный осенний пробег «Фрязинская верста».
Впервые это соревнование для любителей бега и здорового образа жизни было проведено 14 лет назад. Организаторы специально ввели в название старта старинное русское слово «верста» в противовес английской миле. Тогда за награды спорили около 600 участников, включая школьников и известных персон. Примерно такое же количество бегунов ожидается и на этот раз.
Длина дистанции — 1100 метров. Дирекция пробега обещает хорошую погоду и отличное настроение для всех.