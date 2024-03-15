Подмосковные активисты встретились с иностранной делегацией

Активная молодежь Подмосковья встретилась с иностранной делегацией в рамках региональной программы ВФМ-2024. Встречу организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Во встрече приняли участие представители молодежных организаций и волонтерских движений региона. Они рассказали о себе и своей деятельности, жизни Подмосковья, планах и инициативах.

«К нам приехали очень разные ребята. (…) Всем им есть, что рассказать подмосковной молодежи, и здорово, что ребята со всех уголков мира смогли не только поближе познакомиться с Московской областью, проникнуться историей и культурой России, но и наладить крепкие дружеские и партнерские связи», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Гоша Балев рассказал об истории областного движения «Волонтеры Подмосковья». По его словам, в рамках акции «Доброе дело» с апреля 2022 года было собрано более пяти с половиной тысяч тонн помощи.

Хуан Дэвид Леон Арке из Эквадора рассказал о своем волонтерском опыте. Его организация проводит мероприятия с воспитанниками детдомов, людьми из домов престарелых, а также помогает животным.

«Я полюбил Московскую область, здесь очень много классных и интересных достопримечательностей, невероятной архитектуры», - добавил он.

Замруководителя МГЕР Подмосковья Алексей Кожухалов рассказал о флагманских проектах организации, в том числе о проекте «Касается каждого», который посвящен поддержке участников СВО. Председатель Совета ВСКС региона Никита Еськин рассказал о деятельности студентов-спасателей, командир областного отделения РСО Паша Ковалев — о поддержке молодежных проектов.

Гостям подарили главные символы Подмосковья: павлопосадский платок, гжельскую керамику, богородскую игрушку, коломенскую пастилу, жостовский поднос и матрешку. Также для участников встречи выступила кавер-группа RockElectra.

В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в Подмосковье приехали полсотни гостей из трех десятков стран.