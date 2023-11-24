Подмосковные бадминтонисты отлично проявили себя на всероссийских соревнованиях

Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Встающие на крыло» в Орле принесли большой успех команде Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В копилке наград подмосковных спортсменов оказалось 28 медалей, 12 из которых высшей пробы. Трижды на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднимался Никита Ней из Красноармейска (городской округ Пушкинский). В возрастной категории спортсменов до 11 лет он выиграл в одиночном, парном и смешанном разрядах. Два золота увезла домой Варвара Шмырева из Одинцовского городского округа. Она победила в личном первенстве и в миксте с Неем.

В более старшей возрастной категории (спортсмены до 15 лет) трижды лучшей стала Василиса Ицкова из Воскресенска — лично, пара, микст. Среди победителей также Захар Кель из поселка Кратово (Раменский городской округ), Марина Тарасова из Щелкова, пара Арина Вуйтикова/Валерия Исакова из Одинцова, Андрей Соколов из Жуковского.