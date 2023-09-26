Подмосковные бадминтонисты выиграли медали личного чемпионата России

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, дважды на пьедестал почета поднимались Екатерина Малькова и Егор Борисов. На счету Екатерины золото в женском парном разряде (с Алиной Давлетовой из Башкортостана) и бронза в смешанном (с Борисовым). Егор еще одну бронзовую медаль выиграл в в парном мужском разряде с товарищем по подмосковной команде Георгием Лебедевым. В одиночных разрядах наград также удостоились Артур Печенкин (серебро), Владислав Добычкин (бронза) и Алина Бусыгина (бронза).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится уникальный концерт с участием певчих птиц.