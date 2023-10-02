Подмосковные боксеры отличились в международном матче

Две победы одержали подмосковные боксеры в Набережных Челнах в ходе матчевой встречи сборных России и Таджикистана.

Хозяева ринга одержали уверенную победу — 6:1. Две встречи выиграли мастера кожаной перчатки из Московской области, отмечается в информации пресс-службы регионального Минспорта. ​В весовой категории до 54 килограммов досрочную победу техническим нокаутом одержал Дмитрий Двали из Балашихи. Его соперником был Алим Ждумахонов. Электросталец Алексей Семыкин (вес до 75 кг) обыграл Некруза Салиманова.

Ранее сообщалось, что женская команда «ВВА-Подмосковье» выиграла Кубок России по регби-7.