Подмосковные боксеры выиграли медали первенства мира

На завершившемся в Ереване первенстве мира для боксеров до 16 лет подмосковные спортсмены положили в копилку сборной России две медали.

По информации пресс-службы Минспорта Московской области, Кира Леонова (Серпухов/Лосино-Петровский) в весовой категории до 60 килограммов дошла до финала, в котором раздельным решением судей (2:3) уступила Толганай Касымхан из Казахстана. Отметим, при этом соперница подмосковной спортсменки в третьем раунде побывала в нокдауне. Бронзы удостоился в весовой категории перспективный тяжеловес (80+) из Чехова Ян Богданов.

В итоге сборная России завоевала на первенстве 16 медалей, семь из которых золотые. Наши боксеры заняли первое общекомандное место. Всего на ереванский ринг выходили 345 спортсменов из 51 страны.