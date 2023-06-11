Подмосковные боксеры выиграли пять медалей на первенстве России

Пять наград завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по боксу среди юниоров с 19 до 22 лет. Соревнования прошли в Серпухове.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, всего участие в турнире принимали свыше 250 сильнейших спортсменов из 59 российских регионов. Подмосковье представляли семнадцать боксеров.

Так, Константин Опольский из Богородского стал чемпионом в весовой категории до 60 килограммов. Теперь он получил право представлять Россию на первенстве Европы среди юниоров в Баку. Второе место в этом же весе занял боксер Данил Хоружий из Подольска.

В категории до 57 килограммов серебро завоевал Рафик Амирханов из городского округа Балашиха. Бронзу выиграли Одинамухаммад Одинаев из Электростали и Владислав Комаров из Люберец. Спортсмены выступали в категориях до 71 килограмма и свыше 92 килограммов соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в летний сезон в регионе пройдет свыше двух тысяч спортивных мероприятий.