Подмосковные боксеры выступят на первенстве мира по боксу

Спортсмены из Московской области побьются за честь страны на мировом первенстве боксеров 15-16 лет, которое в четверг стартует в столице Армении Ереване.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в составе национальной юношеской сборной на ринг выйдут ее капитан Арсений Жильцов (весовая категория до 50 кг) из Подольска, Ян Богданов (свыше 80 кг) из Чехова и Кира Леонова (до 60 кг) из Серпухова. Всего же в Ереван прибыло 574 юных мастера кожаной перчатки из 57 стран. За медали поборются команды России, Сербии, Афганистана, Бельгии, Боливии, Болгарии, Кубы, Германии и других.

Как отметил Арсений Жильцов, все его товарищи по сборной уверены в своих силах и готовы доказать, что у России самая лучшая команда.