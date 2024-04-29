Подмосковные боксеры завоевали пять медалей на чемпионате Европы, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, в копилке команды региона — три золотые и две серебряные медали. Дмитрий Двали из Балашихи завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 54 килограммов.

Также золото получили Юлия Чумгалакова из Домодедово — в весовой категории до 48 килограммов и Дарима Сандакова из Дмитрова — в весовой категории до 70 килограммов.

Серебро получили Елена Бабичева из Домодедово — в категории до 63 килограммов и Кристина Ткачева из Химок — в весовой категории более 81 килограмма.

В целом у российской сборной три золотые и семь серебряных медалей у женщин и восемь золотых и по одной серебряной и бронзовой медали у мужчин.