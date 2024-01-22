Подмосковные борцы греко-римского стиля выиграли медали чемпионата России

В Наро-Фоминске на прошедшем чемпионате страны по греко-римской борьбе четыре медали завоеваны подмосковными атлетами.

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, медаль высшей пробы выиграл призер Олимпийских игр-2020 Сергей Емелин (весовая категория до 63 кг). Бронзовыми медалистами стали Андрей Иванов (до 60 кг), Адам Гаужаев (до 67 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 77 кг). В общекомандном зачете команда Московской области заняла третье место. Подмосковные борцы пропустили вперед только сборные Москвы и Краснодарского края.

​В чемпионате принимали участие более 300 борцов из 56 регионов. РФ.