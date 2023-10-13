Подмосковные документалисты получили награду международного фестиваля

Фильм «Успенские хроники» отмечен дипломом третьей степени в номинации «Гордость и слава России». Мультипликационный фильм «Герой по имени Алешка» удостоился специального диплома Евразийской академии телевидения и радио, и эта награда, как отмечает заместитель директора-главного редактора Антон Антипин, дает право на участие в следующем этапе фестиваля в Сочи в 2024 году.

27-й международный фестиваль медийного творчества «Братина» собрал более ста участников. Форум прошел при поддержке Союзов журналистов России и Подмосковья, Евразийской академии Телевидения и Радио. Свои работы представили творческие коллективы России, Армении, Сербии и Китая.