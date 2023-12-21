Подмосковные дзюдоисты отличились на крупном международном турнире

Схватки на татами в двух возрастных юношеских категориях собрали более 1800 участников из России, Монголии, Греции, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. В копилке подмосковных борцов оказалось семь золотых медалей, одна серебряная и семь бронзовых.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, помимо личных наград команды Московской области завоевали два больших кубка за третьи места в общих зачетах. Впереди них оказались только коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга.