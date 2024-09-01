Подмосковные дзюдоисты заняли первое место в командном зачете XII летней Спартакиады учащихся

Сборная дзюдоистов Подмосковья заняла первое место в командном зачете XII летней Спартакиады учащихся России. Спортсмены региона завоевали восемь медалей, из которых три — высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Добавим, что по итогам командного зачета сборная Московской области обошла хозяев турнира — представителей Краснодарского края и дзюдоистов из Москвы, которые расположились на второй и третьей ступенях пьедестала почета соответственно.

Финальные соревнования по дзюдо в рамках XII летней Спартакиады России по дзюдо проходили в Армавире. В соревнованиях приняли участие более семьсот двадцати спортсменов из 79 регионов страны. На турнире разыгрывались 17 комплектов наград. Победители и призеры определились в девяти весовых категориях у юношей и в восьми у девушек.