Подмосковные дзюдоисты завоевали медали чемпионата России

Три медали завоевали представители Московской области на чемпионате России, который проходил в Кемерово.

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, подмосковные мастера татами трижды поднимались на пьедестал почета. В состязании мужчин Армен Агамян и Азамат Кабисов боролись в одной весовой категории — до 73 кг. Первый из них дошел до финала, в котором одержал победу над Абубакаром Исаевым из Чечни. Для Агамяна этот титул стал вторым аналогичным по счету. Кабисов удостоился бронзовой медали. На третьем месте закончила чемпионат и Яна Жилкина (весовая категория до 52 кг).

Все подмосковные призеры готовились к соревнованиям в ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области.

Ранее сообщалось, что баскетболисты из подмосковных Химок сыграют в Единой молодежной Лиге ВТБ.