Подмосковные эксперты приняли участие в стратегической сессии «Большое золотое кольцо»
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
Представители министерства культуры и туризма Московской области приняли участие в стратегической сессии «Большое золотое кольцо», где обсуждались формирование и видение дальнейших шагов реализации утвержденной туристической схемы.
Дискуссия состоялась в Москве. Участники также говорили о способах запуска инфраструктурных и инвестиционных проектов в туризме, механизмах государственно-частного партнерства, синхронизации федеральных программ и внебюджетных источников, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Также в ходе обсуждения были предложены варианты дальнейшей проработки возможности создания всесезонных курортов в Зарайске и Волоколамске, которые включены в туристическую схему «Большого золотого кольца».
Напомним, территория «Большое золотое кольцо» включает в себя девять регионов, в том числе Подмосковье.
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